В Киеве пранкер получил кулаком в голову за поцелуй незнакомки. Что говорят в полиции?

В Сети считают, что избиение стримера засняли ради популярности и лайков – в полицию потерпевший не обращался

Фото: коллаж "Сегодня"

Киевляне обсуждают видео необычной драки в начале пешеходно-велосипедного моста на Владимирской горке, где парень-стример поцеловал незнакомку, а за это получил кулаком в голову.

В социальных сетях активно обсуждают данный инцидент. Кто-то хвалит мужчину, который ударил парня и защитил девушку. Кто-то оправдывает парня, который полез целоваться с незнакомкой, мол, смельчак. Обсуждают саму девушку и оператора, который все это снимал. Но большинство пользователей считают, что это была постановка ради лайков и популярности.

В полиции Киева говорят, что с заявлением к ним никто из потерпевших не обращался.

"По поводу драки на мосту к нам никто не обращался, и полицию на место никто не вызывал. Возможно, участники конфликта на месте разрешили свой спор и разошлись, а видео стрима ради популярности выложили в социальные сети", - рассказали сайту "Сегодня" в полиции Печерского района столицы.

В патрульной полиции Киева говорят, что вызовов о драке на пешеходно-велосипедном мосту им не поступало. Там сомневаются, что кто-то из участников потасовки вызывал на место правоохранителей.

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"Скорей всего они решили свой конфликт на месте, без обращения в полицию", - пояснили нам в патрульной полиции Киева.

Напомним, в марте в центре Киева полицейские задержали парня, который бросил тарелку со взбитыми сливками в полицейского, находившегося при исполнении обязанностей. Свой поступок он объяснил тем, что "снимал пранк".

А в этом месяце "пранк" обернулся черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга для школьницы, которую приятели закидали сырыми яйцами на Почтовой площади столицы.