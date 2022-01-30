Лечат всех одинаково? Как врачи спасают COVID-пациентов с разными штаммами

Хотя новый штамм COVID-19 "Омикрон" распространяется быстрее "Дельты", медики лечат всех пациентов одинаково.

Об этом журналисты "Сегодня" узнали, посетив Киевскую городскую больницу № 1.

Директор больницы №1 Александр Иванько объяснил, что протокол лечения пациентов с разными штаммами не отличается.

"Мы лечим их в соответствии с течением болезни, а не в зависимости от штамма. Правильно это или нет? Я не видел разницы в течении заболевания пациентов с разными штаммами в тяжелых состояниях. Если у пациента есть необходимость в кислороде, то все равно ему нужно дать кислород, и неважно – "Дельта" у него или "Омикрон", – утверждает директор больницы.