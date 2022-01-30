Лечат всех одинаково? Как врачи спасают COVID-пациентов с разными штаммами

В стране за сутки зафиксировали более 12 тысяч подтвержденных случаев COVID-19 / Коллаж "Сегодня"
Хотя новый штамм COVID-19 "Омикрон" распространяется быстрее "Дельты", медики лечат всех пациентов одинаково.
Об этом журналисты "Сегодня" узнали, посетив Киевскую городскую больницу № 1.
Директор больницы №1 Александр Иванько объяснил, что протокол лечения пациентов с разными штаммами не отличается.
"Мы лечим их в соответствии с течением болезни, а не в зависимости от штамма. Правильно это или нет? Я не видел разницы в течении заболевания пациентов с разными штаммами в тяжелых состояниях. Если у пациента есть необходимость в кислороде, то все равно ему нужно дать кислород, и неважно – "Дельта" у него или "Омикрон", – утверждает директор больницы.
Новый антирекорд по COVID-19
За сутки 28 января в Украине зафиксировали 37 351 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни.
Также за прошлые сутки:
- госпитализировано – 3340 человек;
- летальных исходов – 149;
- выздоровели – 7163 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболел – 4 017 961 человек;
- выздоровели – 3 615 257 человек;
- летальных исходов – 100 031.