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Лечат всех одинаково? Как врачи спасают COVID-пациентов с разными штаммами

Татьяна Очеретяная
30 января, 08:00
Медики говорят, что если у пациента низкая сатурация – неважно, какой у него штамм коронавируса, ему будут подавать кислород

В стране за сутки зафиксировали более 12 тысяч подтвержденных случаев COVID-19 / Коллаж "Сегодня"

Хотя новый штамм COVID-19 "Омикрон" распространяется быстрее "Дельты", медики лечат всех пациентов одинаково.

Об этом журналисты "Сегодня" узнали, посетив Киевскую городскую больницу № 1.

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Директор больницы №1 Александр Иванько объяснил, что протокол лечения пациентов с разными штаммами не отличается.

"Мы лечим их в соответствии с течением болезни, а не в зависимости от штамма. Правильно это или нет? Я не видел разницы в течении заболевания пациентов с разными штаммами в тяжелых состояниях. Если у пациента есть необходимость в кислороде, то все равно ему нужно дать кислород, и неважно – "Дельта" у него или "Омикрон", – утверждает директор больницы.

Новый антирекорд по COVID-19

За сутки 28 января в Украине зафиксировали 37 351 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни.

Также за прошлые сутки:

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  • госпитализировано – 3340 человек;
  • летальных исходов – 149;
  • выздоровели – 7163 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболел – 4 017 961 человек;
  • выздоровели – 3 615 257 человек;
  • летальных исходов – 100 031.