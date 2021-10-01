Легкий заработок? В Киеве контролер заставил школьника заплатить штраф на личную карточку

Контролера, требовавшего уплатить штраф, уволили/Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве, где в последнее время в метро наблюдаются безумные очереди, контролер в троллейбусе заставил 12-летнего школьника заплатить штраф, потому что тот был без ученического билета. Причем деньги попросил прислать ему на карточку.
Об этом в Facebook сообщила мать мальчика.
Как все произошло
По словам женщины, ее сын ехал на тренировку в троллейбусе №37. Впоследствии в салон зашли работники КП Киевпастранс. Мальчик забыл дома ученический билет. Из-за этого один из контролеров начал ему угрожать, а затем потребовал, чтобы тот заплатил штраф в размере 160 гривен. Причем деньги заставил перевести на банковскую карточку.
"Да, он нарушил правила проезда, электронные билеты никак не изготовят, но "разводить" детей и пополнять свои карточки это уже слишком", — возмущается мать ребенка.
Что говорят в КП Киевпастранс
В КП Киевпастранс отреагировали на инцидент. Сообщили, что контролера, который заставил мальчика перевести деньги на его личный счет, уволили. Кроме того, 160 гривен, которые ребенок перевел на карточку работника, вернули обратно.
Как получить электронный ученический билет
- Зарегистрируйтесь в системе scard.kyivcity.gov.ua
- Найдите в системе данные о своем ребенке и присоедините его карточку к своему аккаунту.
- Загрузите актуальное фото ребенка.
- Сформируйте заказ ученического е-билета и получите счет на оплату.
- Оплатите заказ (онлайн или через банк).
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