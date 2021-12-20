LOL дня. В Киеве мужчина ходил по встречке и снимал себя на камеру (видео)

В столице мужчина чуть не спровоцировал аварию / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве 20 декабря произошло ЧП на дороге. Неизвестный мужчина ходил по проезжей части и снимал себя на телефон.
Видео опубликовал dtp.kiev.ua в Telegram.
Инцидент произошел на улице Лобановского. Мужчина шел по встречной полосе движения и мог спровоцировать ДТП.
"В Киеве на Лобановского и к Южному держит путь славетный нащадок, что то снимает по дороге, наверное блогер", – написали в Сети.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на автомобиль, который стоит;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
Напомним, ранее на Закарпатье в селе Косино произошла смертельная авария. Водитель авто под действием наркотиков не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали.
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