LOL дня. В Киеве учитель сдал в ломбард школьные ноутбуки

Мужчина украл 19 ноутбуков / Коллаж "Сегодня"
В Киеве учитель одной из школ города несколько месяцев воровалноутбуки в учебном заведении. Теперь мужчина может лишиться свободы до 5 лет.
Об этом сообщает полиция Киева.
Как заметили пропажу
Во время инвентаризации сотрудники школи заметили, что на месте нет 19 ноутбуков. Все вместе они стояли 63 тысячи гривен.
Про пропажу сразу сообщили в полицию. Полицейские выяснили, что к этому причастен учитель этого же учебного заведения. Все ноутбуки мужчина сдавал в ломбарды.
Наказание
Полицейские возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража. Учитель может лишиться свободы до пяти лет.
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