Как выглядит "Лыбедская" после потопа – онлайн-трансляция

Потоп на Лыбедской. Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"
В Киеве 27 мая на улице Антоновича возле торгового центра Ocean Plaza произошел потоп. Журналисты "Сегодня" побывали на месте и узнали подробности аварии.
Пока неизвестно в каком конкретно месте прорвало трубу.
"Чтобы это выяснить, нужно раскопать. Пока видим только место, где вода вышла на поверхность", – говорят в "Киевтеплоэнерго".
Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"
На месте сейчас работает аварийная бригада.
Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"
Коммунальщики заявили, что поврежденный трубопровод диаметром 1000 мм и был введен в эксплуатацию в 1987 году.
Что было раньше?
В Киеве возле ТЦ Ocean Plaza произошел прорыв водопровода – на улице Антоновича, 176. Движение перекрыла патрульная полиция.
Очевидцы сняли на видео целое озеро, машины буквально плыли по дороге, а не ехали.
Напомним, что такая ситуация около станции "Лыбедской" не впервые. Ранее мы писали, что в 2020 году крупнейший торговый центр столицы Ocean Plaza, который находится в Голосеевском районе Киева, затопило горячей водой.
Спасателям в тот день пришлось эвакуировать людей – многие получили сильные ожоги.
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