Людей держат в страхе? Мы узнали, что киевляне думают об отводе войск РФ от Украины

Что жители Киева думают об отводе войск РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 15 февраля, Южный и Западный военные округа Российской Федерации начали возвращение войск в места дислокации после учений. При этом поступала информация, что 16 февраля РФ совершит вторжение в нашу страну.

Журналисты "Сегодня" узнали, что думают жители столицы об отводе войск РФ от Украины и в целом о ситуации с войной на сегодняшний день.

Реклама

Что думают киевляне?

"Агрессия длится уже восемь лет, и я считаю, что она никуда не исчезла. В любом случае нужно рассматривать Россию как потенциального нашего врага. Сегодня еще 15 февраля и я пока не знаю, что будет 16 февраля. Будет неприятно, если будут полномасштабные действия. Всегда нужно помнить, что дальнейшая эскалация России сюда может в любой момент произойти"

"Я не боялся, что будет агрессия 16 февраля, а готовился"

"Я думаю, что напряжение не исчезло. У меня есть дети маленькие, нам еще жить в Украине поэтому, конечно, я переживал из-за вторжения России. Я готов защищать свою страну"

"Я думаю, что из-за вторжения РФ больше нагнетают ситуацию, но гражданам Украины это невыгодно. Лично мне не было страшно, что может произойти 16 февраля"

"Войны не будет. Я не верю в это"

"Я молодой и живу сегодняшним днем. Конечно, война – это страшно, но я не думаю о плохом, а о хорошем. Если что, я со Львова и могу в любой момент поехать домой"

"Никакой войны не будет"

"Опасности и не было, все раздули, чтобы народ держать в страхе. Я ничего не боялся. Готов ли я участвовать в боевых действиях? Да у меня в России половина братьев, они там живут давным-давно"

Войны не будет? Россия начала отвод войск от Украины

Южный и Западный военные округа Российской Федерации начали возвращение войск в места дислокации после учений. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн", – сказал Конашенков.

Отметим, что к Южному и Западному военным округам относятся среди прочего Воронежская, Курская, Ростовская и Брянская области, которые граничат с Украиной. В этих областях ранее не раз отмечалось скопление войск России.

Реклама

Угроза вторжения России

Ранее сообщалось, что РФ стянула более чем 100 тысяч военных к границе с Украиной. Вторжение может начаться уже 16 февраля, сообщило со ссылкой на свои источники американское агентство Bloomberg.

При этом группа расследователей Conflict Intelligence Team заявила, что Россия перебрасывает к Украине еще одну танковую армию.

Также РФ отклонила запрос Украины с требованием предоставления информации о военных учениях у границы, назвав его неприемлемым.

Реклама

Напомним, Украина созывает срочную встречу с РФ и всеми государствами – участниками Венского документа для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль украинской границы и во временно оккупированном Крыму.

Ранее мы писали: