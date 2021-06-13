Малышей-основателей Киева нарядили в честь старта сборной Украины на Евро-2021 (фото)

Сегодня наша сборная начнет борьбу на своем третьем чемпионате континента против Нидерландов

Памятник основателя Киева нарядили в футбольную форму. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня, 13 июня, в день, когда сборная Украины стартует на Евро-2021, маленьких основателей Киева Кия, Щека, Хорива и их сестру Лыбедь нарядили в новые тематические костюмы. Кроме того, свою футбольную форму получил также маленький серфер.

Об этом автор памятников Владимир Журавель в Facebook.

Памятники одели в ярко-желтую футбольную форму нашей сборной.

Фото: Владимир Журавель/Facebook

"Малыши Киева вместе со всей Украиной поддерживают нашу сборную!", – пишут в Сети.

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Фото: Владимир Журавель/Facebook

Напомним, традицию украшать памятник маленьким основателям Киева на Почтовой площади еще в 2018 году запустила газета "Сегодня" совместно с автором скульптуры "Детей, которые запускают кораблики" Владимиром Журавлем и компанией "Текстиль-Контанкт".

Фото: Владимир Журавель/Facebook

Отметим, посмотреть игру можно в прямом эфире поединок на "Йохан Кройфф Арена", начиная с 22:00, покажет телеканал "Украина", а также каналы "Футбол 1" и "Футбол". Трансляция онлайн будет доступна и на ресурсе OLL.TV.

Ранее мы писали, что в День защитника Украины, День украинского казачества и праздник Покрова маленькие основатели Киева Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбедь получили новые тематические костюмы.