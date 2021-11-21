Марш и уличные выставки: как в Киеве отмечают День Достоинства и Свободы (фото, видео)

В Киеве чтят память погибших участников Революции Достоинства. / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице 21 ноября отмечают День Достоинства и Свободы. Мероприятия начались утром с молебна возле часовни на Аллее Героев Небесной Сотни и возложении цветов к мемориалу и памятному кресту.

Сайт "Сегодня" рассказывает, как в Киеве отмечают восьмую годовщину Революции Достоинства.

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На Аллее Героев Небесной Сотни собралось около полусотни родственников погибших и собратьев. Там они помолились о погибших и исполнили гимн Украины.

Туда же прибыли и первые официальные лица страны – президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, председатель ВР Руслан Стефанчук, глава ОП Андрей Ермак. Они почтили память погибших на Майдане. На аллее Героев они установили лампадки и объявили минуту молчания.

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Фото: ОП

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Уличная выставка "Рисованная история Майдана"

На Майдане Незалежности возле монумента Независимости состоялась презентация уличной выставки "Рисованная история Майдана" – графического романа-выставки о Революции Достоинства.

Ее создали Национальный музей Революции достоинства совместно с художником Александром Комяховым.

Графический роман – это художественный сюжет, вплетенный в документальную графику.

"Герои романа проходят через испытания, которые пришлось преодолеть тысячам майдановцев. Обстоятельства, в которые они попадают, архитектура палаточного городка, сотни деталей воспроизведены с документальной точностью" , – сообщают организаторы.

"Відчуття Майдану"

С 9 до 23 часов на Майдане Незалежности с LED-экранов будут транслировать фильм, состоящий из уникальных архивных кадров, снятых hromadske во время Революции Достоинства. Кинолента сопровождается музыкальными треками группы DakhDaughters. Специально для проекта записали трек на стихи Юрия Издрика, поэтому 21 ноября слушатели услышат композицию в первый раз.

Панихида по погибшим

Сегодня на вечер также запланировано шествия по Крещатику к мемориалу на Аллее Героев Небесной Сотни, где проведут панихиду по погибшим и зажгут лампадки.

Сайт "Сегодня" проведет прямую трансляцию.

Другие мероприятия

С 16 по 31 ноября в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" проходит фотовыставка "Майдан – крепость духа".

С 21 по 30 ноября в читальном зале Государственного архива г. Киева пройдет выставка архивных документов "Ко Дню Достоинства и Свободы".

21 ноября в Киевском академическом театре "Колесо" состоится спектакль "Мы Майдан".

День Достоинства и Свободы

В 2005 году в Украине был введен праздник День свободы. Оно отмечалось 22 ноября и было установлено в память о событиях Оранжевой революции.

Когда к власти пришел Виктор Янукович, праздник отменили. 22 января в День Соборности отмечали праздник День Соборности и Свободы Украины.

Нынешний праздник появился после Революции Достоинства в 2013 году, когда к власти пришел Петр Порошенко. 22 января в данный момент отмечают День Соборности, а 21 ноября – День достоинства и свободы, который посвятили событиям двух революций.

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