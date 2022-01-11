Машина-ковер. В Киеве заметили необычное авто – фото

В Киеве заметили необычное авто / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице заметили Mercedes S-класса с оригинальной раскраской в виде старого ковра.

Фото необычного авто опубликовали в Telegram-канале "Киев.Главное.Политика".

Реклама

Фото: "Киев.Главное.Политика".

"Кузов премиального седана имеет окраску, рисунок которой напоминает ковер. Когда очень соскучился по бабушкиному ковру на стене", – написали. в публикации.

Фото: "Киев.Главное.Политика".

Расцветка в рамках правил ПДД?

Как пишет "СТО Луцк". если рисунок не повторяет окрас спецавтомобилей (полиции, скорой помощи, спасателей и тд.), то он не противоречит правилам. Изображение небольшого размера даже не нужно вносить в техпаспорт. Запись вносится, если рисунок занимает более 40% площади кузова.

Аэрография в ПДД относится к многоцветной покраске авто.Главное требование – изображение не должно копировать или быть похожим на символику спецавтомобилей.