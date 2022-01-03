Масштабный пожар под Киевом: первые версии и что с пострадавшими (фото, видео)

Под Киевом горит жилой дом. Фото: коллаж "Сегодня"

В Вышгороде с утра 3 января горел 5-ти этажный жилой дом, который расположен рядом с гостиничным комплексом. Сотрудники ГСЧС спасли 2 человек, которых госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает "Сегодня".

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3 января в Вышгородское районное управление полиции поступило сообщение о пожаре по улице Спасская.

По предварительной информации, пожар возник вследствие неисправности электросети в одном из номеров. Два человека доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

В ГСЧС Киевской области нас заверили, что пожар произошел в жилом доме, рядом с которым расположен отельный комплекс.

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"Возгорание произошло в жилом доме. На данный момент пожар потушен, его площадь составила 600 квадратных метров. Пострадавших нет. Пожарные спасли из огня двоих человек, еще 18 вывели на свежий воздух. Причины возгорания будут устанавливать правоохранители", – рассказали сайту "Сегодня" в ГСЧС Киевской области.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства пожара.

В Киевской области горит 5-ти этажное здание. Фото: ГСЧС Украины в Киевской области

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Смертельный пожар на базе отдыха под Винницей

В Винницкой области горела элитная база отдыха. Пожар случился в 3 часа ночи. Погасили в пять утра. Как сообщает корреспондент "Сегодня", погибла одна сотрудница комплекса, еще двое работников пострадали.

Происшествие случилось в селе Садовое Литинской территориальной общины Винницкого района.

Пожар возник на шестом этаже в помещении гостинично-ресторанного комплекса.