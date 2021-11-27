Масштабный слив нефтепродуктов в озеро на Оболони – прокуратура взяла дело под контроль

В столичном озере обнаружили серьезное загрязнение / Фото: Коллаж: Сегодня

Столичная прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств загрязнения озера в Оболонском районе. Местные жители ранее обнаружили слив нефтепродуктов из дождевой канализации, впадающей в озеро Кирилловское, а также загрязнение каскада озер Опечень (Почайна).

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.

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Так, специалисты отобрали образцы загрязненной воды.

"Кроме того, учитывая, что проблема загрязнения поверхностных вод в Киеве приобрела системный характер, по инициативе отдела Специализированной экологической прокуратуры Киевской городской прокуратуры 26.11.2021 проведено выездное оперативное совещание при участии руководства Оболонской окружной прокуратуры Киева и сотрудников Оболонского управления полиции ГУ ЧП", – говорится в сообщении.

Сейчас проводят расследование обстоятельств загрязнения водоемов, устанавливают размер ущерба, а также лиц, которые к этому причастны.

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Загрязнение рек в Украине

Рациональное использование воды и водных ресурсов контролирует Государственная экологическая инспекция. Как пишет "Слово и дело", на протяжении 2019 года и 9 месяцев 2020-го составлено 9397 протоколов об административных правонарушениях, оштрафовали 7749 человек на общую сумму почти 1,5 млн грн.

Чтобы остановить негативное влияние на водные ресурсы от хозяйственной деятельности, в суды передали 46 исков. По 15 искам было принято решение временно остановить деятельность субъектов хозяйствования до устранения нарушений.

Кроме того, правоохранителям передали 265 материалов, по 52 открыты уголовные производства.

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