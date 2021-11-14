Мелкий дождь и тепло: какая погода будет сегодня в Киеве (карта)

С утра и до самого вечера небо в Киеве будет скрыто за облаками. Коллаж "Сегодня"

В воскресенье погода порадует жителей столицы и Киевской области.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Синоптики обещают, что эти два дня будут теплыми и солнечными. Максимальная температура воздуха днем ожидается +6 градусов. Ночью столбик термометра покажет до -1 в Барышевке, Тетереве, Фастове, Чернобыле, Вышгороде и Борисполе. До -2 градусов днем будет в Яготине. В Белой Церкви и Мироновке ночью ожидается до 2 градусов выше 0. Жителей Киева в воскресенье также ожидает солнечная погода. Днем температура воздуха ожидается до +6 градусов. К ночи столбик термометра покажет до +2 градусов.

С утра и до самого вечера небо в Киеве будет скрыто за облаками. До полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.

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Когда будет снег в Киеве?

В этом году первый снег в Киеве может выпасть уже в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться.

С 21 ноября и до конца месяца в Киеве ожидаются осадки. С этого дня, по прогнозу, температура в столице будет на уровне +1°...+3°. В связи с похолоданием ожидается и первый снег.

Снег с дождем в столице ожидается 24, 25 и 27 ноября.

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