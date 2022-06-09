Металлоискатели на вокзале в Киеве. Мы узнали, сколько людей уже пытались провезти оружие

На Центральном вокзале Киева усиленно проверяют пассажиров. / Фото: Коллаж: Сегодня

За первый день усиленных проверок пассажиров на Центральном вокзале Киева обнаружили 20 попыток перевозки запрещенных предметов. Среди них – оружия и боеприпасы.

Об этом сообщил руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский в комментарии "Сегодня".

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С вчерашнего дня пассажиры на Центральном вокзале вынуждены проходить через металлоискатели и предоставлять свои личные вещи на осмотр через рентгенотелевизионные интроскопы.

"За первый день работы сканеров на центральном жд вокзале Киева было выявлено 20 попыток перевозки запрещенных предметов, в том числе оружия и боеприпасов", – сказал нам Перцовский.

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Обстановка на Центральном вокзале. Фото: Игорь Серов/Сегодня

Для чего усилили проверки

"Укрзализныця" предупредила, что на Центральном вокзале Киева установлена комплексная система осмотра для повышения безопасности пассажиров, которая включает в себя 2 стационарных металлоискателя ("рамка"), 4 рентгено-телевизионных интроскопа, ручные металлодетекторы, мобильную рентгено-телевизионную установку. Такие меры назвали необходимыми для повышения безопасности пассажиров.

Как сообщает корреспондент "Сегодня", 8 июня пассажиры Центрального вокзала уже проходили через эти "рамки". Осматривают все содержимое сумок и рюкзаков. Металлоискатели часто срабатывают, когда люди забывают в карманах ключи от квартир.

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Проверка касается всех без исключения – женщин, мужчин, пожилых людей и детей. Кроме того, проверки спровоцировали длиннющие очереди. На вокзал советуют приезжать н минимум за час до отправления поезда.

Ранее мы писали, что в Киеве с блокпостов исчезают мешки с землей и песком, противотанковые ежи и другие конструкции. Сайт "Сегодня" узнал детали.

Также сообщалось, что в метро Киева изменили график движения поездов.