Метро на карантине: двое парней прокатились на крыше поезда (видео)

В Киеве двое экстремалов устроили покатушки на крыше вагона метро.
Людей на крыше движущегося поезда заметили днем – один человек лежал на вагоне, а второй стоял, сообщает кореспондент "Сегодня".
Поезд двигался по открытой красной линии метрополитена на мосту "Метро".
"О людях на крыше поезда наши сотрудники сообщили в полицию", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.
Пока неизвестно, удалось ли задержать экстремалов.
Ранее в столичной подземке прокомментировали конфликт между сотрудниками подземки и женщиной в вышиванке, которая пела песни на станции метро "Дворец спорта".
Также недавно мы писали, что в метро Киева поезд двигался с человеком в дверном проеме.
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