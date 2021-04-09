Метро на карантине: двое парней прокатились на крыше поезда (видео)

В Киеве двое экстремалов устроили покатушки на крыше вагона метро.

Людей на крыше движущегося поезда заметили днем – один человек лежал на вагоне, а второй стоял, сообщает кореспондент "Сегодня".

Поезд двигался по открытой красной линии метрополитена на мосту "Метро".

"О людях на крыше поезда наши сотрудники сообщили в полицию", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

Пока неизвестно, удалось ли задержать экстремалов.

Видео: Kievmap

Ранее в столичной подземке прокомментировали конфликт между сотрудниками подземки и женщиной в вышиванке, которая пела песни на станции метро "Дворец спорта".

Также недавно мы писали, что в метро Киева поезд двигался с человеком в дверном проеме.