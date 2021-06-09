Минкульт хочет уменьшить штрафы за разрушение памятников: КГГА против

В КГГА требуют снять законопроект с рассмотрения – заседание пройдет сегодня

Новый законопроект Минкульта уменьшает штрафы за разрушение памятников архитектуры. Фото: Delo.ua

Министерство культуры предлагает уменьшить штраф за разрушение исторических памятников с максимальных в размере 170 тыс. грн до 20,4 тыс. грн. КГГА требует снять этот законопроект с рассмотрения, поскольку он не направлен на защиту объектов культурного наследия.

Об этом сообщает КГГА.

"Киевская городская государственная администрация требует снять с рассмотрения Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики законопроекты № 4561 и № 4562, разработанные Министерством культуры и информационной политики, поскольку эти проекты законов направлены на то, чтобы сделать невозможным защиту и сохранение объектов культурного наследия как в Киеве, так и в других городах Украины", – сообщают в КГГА.

Среди причин, почему законопроект надо снять – то, что из действующего закона после внесения предложенных изменений исключается статья 30 "Запрет деятельности, создающей угрозу памятникам".

Так, органы охраны культурного наследия лишаются возможности выдавать предписания юридическим и физическим лицам с требованиями сохранения и охраны памятников.

Читайте также: Языковой закон: украинцы массово жалуются на обслуживание на негосударственном языке

Реклама

А также из полномочий органов охраны культурного наследия исключено наложение штрафных санкций за нарушение законодательства в сфере охраны культурного наследия.

То есть, если владелец памятника не придерживается законодательства, проводит работы, не соответствующие проекту реставрации, осуществляет несанкционированные работы, местные органы охраны культурного наследия не смогут остановить эти работы предписанием и не смогут наложить штраф на нарушителя.

Также Минкультуры предлагает уменьшить финансовые санкции и, более того, не планирует приравнивать ответственность за разрушение вновь выявленных объектов культурного наследия и памятников.

Ранее мы писали, что Минкульт поддерживает отсрочку штрафов за нарушение языкового закона.

Напомним, Минкульт Украины внес семерых российских артистов в черный список.