В Киеве на тротуар обвалилась ограда балкона (фото)

Фото: Киев Сейчас

В четверг, 10 июня, в Киеве произошло ЧП – обрушилось ограждения балкона.

Об этом сообщает "Киев Сейчас".

Балкон обрушился на доме №13 по улице Вербицкого.

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"На месте работают спасатели, они разбирают конструкцию. Территория возле дома ограждена. Из-за обвала никто из людей не пострадал", - сообщили сайту "Сегодня" в департаменте муниципальной безопасности КГГА.

Ранее мы сообщали, что в столичной многоэтажке обвалились балконы. Конструкция рухнула с седьмого этажа и задела этажи ниже. Местные жители говорят, что еще во время землетрясения в Киеве еще в восьмидесятые годы конструкции повредились.

Напомним, что в Винницкой области трехлетний мальчик упал с пятого этажа и остался жив. Сейчас он в больнице. Ребенок остался дома со старшим братом. Он вышел на балкон, открыл окно, не удержался и упал.