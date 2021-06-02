"Мне незачем жить": киевскую блогершу заблокировали в Instagram после погрома в гостинице (видео)

В Киеве блогеры устроили погром в гостиничном номере. Коллаж: "Сегодня"
Киевская блогерша с друзьями устроила вечеринку и погром в номере отеля. Сейчас девушка жалуется, что ее страницу в Instagram заблокировали.
Видео опубликовал Киев Оперативный в Telegram.
Блогер записала ролик, в котором плачет и нецензурно выражается.
"Просыпаюсь, будит мама и говорит, что меня заблокировали. Звонит менеджер мой и говорит, Маш успокойся. Я в ах*е, п*дар*сы, сдохн*те в муках. Что я буду делать, нах*я мне тогда жить, я пойду и сброшусь", – говорит на видео девушка.
Видео 18+
По ее словам, она готова заплатить любые деньги, чтобы ей вернули страницу.
Напомним, девушка разместила видео в Сети, на которых вместе с друзьями выпивала и развлекалась в апартаментах. Они испортили стены, разбили зеркало в ванной, телевизор, залили водой пол, опрокинули мебель.
В результате утром в номер нагрянула полиция и забрали всех в участок.
Напомним, ранее в Харькове задержали ютубера Дениса Галагурю, который создал блог "Мистер Хам". Он снимал видео с нецензурными ругательствами на патрульных, но последняя съемка пошла не по плану – его остановили спецназовцы.
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