"Мне пох**": курильщица из метро высказалась о скандальном видео

Героиня скандального видео из метро Киева, на котором двое подростков курят прямо в вагоне поезда подземки, не посчитала нужным извиниться за свое поведение. Наоборот она похвасталась перед подписчиками, как стала "известной за одну ночь".
Новое видео также опубликовал Киев Оперативный.
"Если кому-то нужен лайфхак, как стать популярным за одну ночь, в "Киеве Оперативном" есть прекрасная инструкция", - нагло смеется девушка.
Она также добавила с использованием нецензурной лексики, что ее нисколько не беспокоит данная ситуация.
Отметим, ранее украинцев возмутило поведение подростков, которые непонятно как попали в метро, куда большинство жителей столицы не могут попасть без спецпропусков.
А в Киевском метрополитене пообещали сообщить об инцеденте в полицию. О реакции правоохранителей на поведение подростков пока ничего не известно.
Напомним, недавно в Киеве парни прокатились на крыше поезда, который двигался по открытой красной линии метрополитена.
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