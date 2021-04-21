"Мне пох**": курильщица из метро высказалась о скандальном видео

Девушка не только не извинилась за свое поведение, но и порадовалась, что стала знаменитой

Героиня скандального видео из метро Киева, на котором двое подростков курят прямо в вагоне поезда подземки, не посчитала нужным извиниться за свое поведение. Наоборот она похвасталась перед подписчиками, как стала "известной за одну ночь".

Новое видео также опубликовал Киев Оперативный.

"Если кому-то нужен лайфхак, как стать популярным за одну ночь, в "Киеве Оперативном" есть прекрасная инструкция", - нагло смеется девушка.

Она также добавила с использованием нецензурной лексики, что ее нисколько не беспокоит данная ситуация.

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Отметим, ранее украинцев возмутило поведение подростков, которые непонятно как попали в метро, куда большинство жителей столицы не могут попасть без спецпропусков.

А в Киевском метрополитене пообещали сообщить об инцеденте в полицию. О реакции правоохранителей на поведение подростков пока ничего не известно.

Видео: Киев Оперативный

Напомним, недавно в Киеве парни прокатились на крыше поезда, который двигался по открытой красной линии метрополитена.