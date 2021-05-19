"Мне разбили лицо и пытали". В Киеве полицейские напали на художника (фото)

Пострадавший рассказал, как его били и задержали без причины, но в полиции другая версия событий

Пострадавший художник после избиения и его обидчик. Фото: Facebook Бугайчука

В Киеве правоохранители избили и задержали художника и музыканта Дмитрия Бугайчука. Инцидент произошел минувшей ночью на улице Кирилловской, 47. Как пишут друзья и знакомые художника, ему без особых причин разбили нос и держали на улице несколько часов.

Об этом сообщает "Сегодня".

Кроме того, правоохранители забрызгали из баллончиков двух человек, которые пытались выяснить, что происходит на улице.

Ударили в нос и пытали

Сам Дмитрий Бугайчук говорит, что физически и морально устал за почти бессонную ночь.

"Я шел по улице Кирилловской. Меня попросили подойти к полицейской машине абсолютно неизвестные мне люди. Я спросил, а с какой радости, я должен это делать? В ответ получил удар в нос. Все", – рассказывает сайту "Сегодня" Дмитрий Бугайчук.

Три часа пытали рюкзаком

По словам художника, от удара он упал на землю.

Избитый художник лежит на асфальте. Фото: Facebook

"Человек, который меня ударил был в форме, но я не знаю, кто он конкретно. Меня продолжали бить, когда я упал от удара на землю. Пытали после этого. Как именно? Меня заковали в наручники и на них повесили мой тяжелый рюкзак. Так я простоял в наручниках три часа, пока они что-то искали на улице и проводили какие-то действия. У меня д сих пор руки болят от этих наручников", – рассказывает Дмитрий.

Он говорит, что по факту избиения и пыток будет писать заявление в полицию.

"Сейчас я хочу прийти в себя, а после этого пойду писать заявление в полицию. Домой я вернулся только в 6 часов утра", – добавляет художник.

Полиция: убегал и упал

У полицейских своя версия происшедшего. Ночью улицы Подола патрулировали сотрудники полка полиции, именно они и задержали художника Бугайчука.

"При появлении служебного автомобиля двое человек начали убегать. Полицейские побежал за ними. Один из мужчин убегая упал. Возле него недалеко нашли наркотические вещества. Есть подозрение, что он их выбросил. Открыто уголовное производство о незаконном хранении наркотиков", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Подольского района.

Напомним, в Днепре копы "наказали" парня за отсутствие маски – он в больнице с сотрясением.

Кроме того, в Кривом Роге полицейский до смерти избил задержанного.