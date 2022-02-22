Могильные кресты и кричалки про Путина. В Киеве митингуют под посольством РФ – фото, видео

В Киеве под посольством России митинг. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 22 февраля, под посольством России в Киеве устроили массовый митинг. Под зданием дежурит полиция и Национальная гвардия Украины.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Что происходит под посольством РФ в столице?

С утра под посольством России наблюдались усиленные меры безопасности. На месте дежурят 3 дополнительных авто полиции, а также бус Национальной гвардии Украины.

Под посольством РФ в Киеве дежурит полиция и Нацгвардия. Фото: "Сегодня"

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В Сети во многих группах призывали выйти к посольству на митинг, что и случилось. Множество людей стоят под зданием с плакатами, на которых написано: "Донбасс – это Украина", "Империя должна умереть" и др.

Также люди выкрикивают известную кричалку про президента России: "Путин – х***о".

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Кроме того, митингующие принесли деревянные кресты, на которых написали "российский оккупант".

Под посольством РФ в Киеве устроили митинг. Фото: "Сегодня"

Вторжение в Украину

22 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что план вторжения России в Украину в определенном смысле уже начал реализовываться.

В то же время глава Минздрава Соединенного Королевства Саджид Джавид отметил, что расценивает передвижение тяжелой бронетехники вблизи Донбасса как "начало вторжения России" в Украину.

Сейчас Сухопутные войска Российской Федерации рассредоточиваются на позициях вблизи границы с Украиной.

22 февраля депутат так называемого "народного совета" самопровозглашенной" ДНР" Владислав Бердичевский заявил, что военные России уже пересекли границу "ДНР" и "ЛНР".

Войска у границ

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Также он попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".

После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

15 февраля Южный и Западный военные округа Российской Федерации начали возвращение войск в места дислокации после учений, так как подразделения выполнили свои задачи.

К Южному и Западному военным округам относятся среди прочего Воронежская, Курская, Ростовская и Брянская области, которые граничат с Украиной. В этих областях ранее не раз отмечалось скопление войск РФ.

Россия заявила, что отводит часть войск от границ с Украиной после того, как несколько месяцев собирала там более чем 100-тысячную армию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия завершила запланированные учения, а заявления Запада о вторжении в Украину назвал "информационным терроризмом".

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