Могли погибнуть. Из аэропорта "Борисполь" чуть не вывезли краснокнижных птиц (фото, видео)

Владельца сумки искали по всему аэропорту. / Фото: Коллаж: Сегодня

В аэропорту "Борисполь" таможенники не разрешили вывезти из Украины живых соколов-сапсанов, занесенных в Красную книгу. Птиц усыпили медицинскими препаратами и пытались провезти в сумке.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни.

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Птиц увидели при сканировании

В багажном отделении была обнаружена подозрительная черная сумка подозрительного. Ее сканирование показало четкие птичьи контуры – лапки, голову и туловище.

Уже при осмотре обнаружены 4 птицы в достаточно варварских условиях – завернутые в ткань, с обмотанными клейкой лентой лапками и усыпленные медицинскими препаратами. Визуально, обнаруженные птицы – соколы-балабаны или соколы-сапсаны, занесенные в Красную книгу.

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Кто пытался похитить птиц

С бирки на дорожной сумке удалось установить имя иностранного пассажира и рейс. Однако мужчина за сумкой так и не явился, на рейс не сел. В настоящее время пассажира пытаются найти.

Правоохранители составили протокол о нарушении таможенных прав по ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

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Птиц вовремя обнаружили. Фото: Киевская таможня

Что будет с соколами

Птицы будут переданы на ответственное хранение в специализированное учреждение, где им предоставят первичную ветеринарную помощь и обеспечат надлежащий уход.

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