Морозно, но без осадков: прогноз погоды в Киеве на 27 декабря (карта)

Сегодня киевлянами стоит одеваться теплее/Коллаж: "Сегодня"
В понедельник, 27 декабря, в Киеве прогнозируют морозную погоду. Как и вчера, в столице иногда будет светить солнце. В течение дня осадков ожидать не стоит.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Сегодня в столице ожидается переменная облачность. Столбики термометров будут колебаться от -4 до -6 градусов. Ветер — юго-восточный, 3-8 м/с.
Поскольку в Киеве прогнозируют мороз, пешеходам и водителям стоит быть осторожными из-за гололеда.
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.
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