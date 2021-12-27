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Морозно, но без осадков: прогноз погоды в Киеве на 27 декабря (карта)

Владимир Козырь
27 декабря, 06:30
В столице Украины будет "минусовая" температура, однако, несмотря на это, не будет сильного ветра

Сегодня киевлянами стоит одеваться теплее/Коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 27 декабря, в Киеве прогнозируют морозную погоду. Как и вчера, в столице иногда будет светить солнце. В течение дня осадков ожидать не стоит.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в столице ожидается переменная облачность. Столбики термометров будут колебаться от -4 до -6 градусов. Ветер — юго-восточный, 3-8 м/с.

Поскольку в Киеве прогнозируют мороз, пешеходам и водителям стоит быть осторожными из-за гололеда.

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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