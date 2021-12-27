Морозно, но без осадков: прогноз погоды в Киеве на 27 декабря (карта)

Сегодня киевлянами стоит одеваться теплее/Коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 27 декабря, в Киеве прогнозируют морозную погоду. Как и вчера, в столице иногда будет светить солнце. В течение дня осадков ожидать не стоит.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в столице ожидается переменная облачность. Столбики термометров будут колебаться от -4 до -6 градусов. Ветер — юго-восточный, 3-8 м/с.

Поскольку в Киеве прогнозируют мороз, пешеходам и водителям стоит быть осторожными из-за гололеда.

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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