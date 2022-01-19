Морозов не ждать? Какой сегодня будет погода в Карпатах

Осадков в этот день не будет / Коллаж "Сегодня"

Погода в Карпатах сегодня, 19 января, будет сухой и без осадков. Сильных морозов на улице не будет и стоит ожидать потепление. Максимум температура воздуха поднимется до 4 градусов тепла.

Об этом сообщает sinoptik.ua.

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По данным синоптиков, днем температура будет колебаться от 4 градусов мороза до 4 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до -7 градусов в Ивано-Франковской и Львовской областях, в Черновицкой области – до -5.

Осадков в этот день не будет. Однако до самого вечера небо покроют облака. Солнце сегодня стоит ожидать только в Ивано-Франковской области.