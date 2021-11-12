Морозы отступают: где на выходных в Украине будет теплее всего (карта)

Погода в Украине на 13 ноября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 13 ноября, в Украине будет облачно. Температура воздуха поднимется максимум до 12 градусов тепла. Ночью синоптики прогнозируют небольшие морозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На западе ожидается +6 – 11 градусов, а ночью от -3 до +6. На востоке температура воздуха составит 4-7 градусов тепла, а ночью от -2 до +3.

В северных регионах столбики термометров будут колебаться от +5 до + градусов, ночью температура воздуха опустится до 0. На юге — 9-12 градусов тепла, а ночью от 0 до +6.

По всей территории Украины облачно, но дождя или мокрого снега ждать не стоит. Погода будет сухая.

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Прогноз погоды в Украине на 13 ноября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

В ноябре может выпасть первый снег

В середине месяца чуть потеплеет, но может выпасть настоящий первый снег. Он, скорее всего, растает, но уже второй снег, который ожидается 24-25 ноября, вероятно, задержится до зимы, так как в 20-х числах небольшие морозы вернутся.

Отметим, что морозная погода без осадков продлится до конца ноября.

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