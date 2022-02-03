Морозы возвращаются! Когда в Киеве снова похолодает – прогноз

Осадков в Киеве не будет / Коллаж "Сегодня"

Погода в Киеве завтра, 4 февраля, будет морозной и облачной. Солнце выглянет только днем, однако вечером небо снова покроют облака. Максимальная температура воздуха синоптики обещают 4 градуса мороза.

Об этом сообщает gismeteo.

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С самого утра в столице будут облака. Днем они немного рассеются, однако вечером появятся снова. Осадков в городе не будет.

Температура воздуха ночью будет от 6 градусов мороза до 2 градусов мороза, а вот днем столбики термометров покажут около -4 градусов.

Утром в Киеве синоптики прогнозирую ветер 5-9 м/с.

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Погода в Киеве на 4 февраля. Скрин: Gismeteo.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

К примеру, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не следует забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение.

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Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени.

Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или самостоятельно добавлять какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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