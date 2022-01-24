Мост Метро в Киеве разваливается прямо под ногами прохожих (видео)

На видео видно, как на мостовом тротуаре "гуляет" кусок плиты. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве снова пожаловались на разваливающийся мост. В этот раз опасность затаилась на мосту Метро.

Об этом сообщил местный житель администраторам Telegram-канала Киев Оперативный.

Реклама

На опубликованном видео видно, как мужчина наступает на кусок плиты, рискуя провалиться. Видео было опубликовано 21 января.

"Пробегал вчера через мост Метро, как из-под ног буквально исчезла земля. Часть плиты на мостовом тротуаре просто гуляет. Будьте осторожны и привет местным властям", – говорится в подписи.

Реклама

Коммунальщики уже отреагировали

Утром 22 января появилось видео, как на месте трудятся рабочие, которые в результате залатали дыру на мосту.

В то же время, в коммунальной корпорации новостям "Сегодня" сказали, что общее состояние моста – мост требует ремонта.

Реклама

Мост Метро таки отремонтируют

Осенью 2021 года новостям "Сегодня" стало известно, что в столице готовятся к реставрации моста Метро. Его капитально не ремонтировали со дня ввода в эксплуатацию еще в 1965 году. Работы на мосту могут начать в 2022 году.

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" рассказали, что предварительно на мосту планируется провести ремонт всех его элементов и проездов:

Заменят систему водоотвода. Именно вода влияет на состояние мостовых конструкций;

расширят тротуары и обустроят велодорожки;

отремонтируют прогоны;

полностью отремонтируют все опоры;

заменят все деформационные швы;

заменят тротуарные блоки;

отремонтируют перила и барьерное ограждение;

ремонту подлежат переходные плиты – соединение на краях моста.

Обновление моста Метро будут выполнять за счет средств ЕБРР, предоставляющего кредит в размере 60 млн евро. Благодаря ремонту срок эксплуатации сооружения будет продлен на десятилетие.

Раньше мы писали: