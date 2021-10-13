Мост Метро в Киеве сделают суперпрочным: что изменится

Ремонт на мосту Метро не делали с 1965 года, когда переправу ввели в эксплуатацию/ коллаж "Сегодня"

В столице готовятся к реставрации моста Метро. Его капитально не ремонтировали с дня ввода в эксплуатацию еще в 1965 году. Работы на мосту могут начать уже в следующем году.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Мост Метро вместе с Русановским мостом соединяет правобережную часть Киева с Русановкой, Левобережным массивом, Воскресенкой, Лесным массивом, Гидропарком. На правом берегу переправа завершается станцией метро "Днепр". Здесь на мост Метро выезжают поезда красной линии подземки.

Если прогуляться по набережной под мостом, то можно наглядно оценить состояние переправы – ее конструкции покрыты ржавчиной, некоторые места забиты досками, а на опорах видны трещины.

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Кто и когда построил

Мост Метро был открыт 5 ноября 1965 года. Это арочный мост, который состоит из семи пролетов; Переправа железобетонная. Ее длинна 684,5 метра. Ширина моста – 28 метров; Автор проекта и главный инженер – Георгий Фукс; Это двухъярусное сооружение для движения метропоездов (верхний ярус, посередине) и автотранспорта (нижний, по бокам); Мост Метро был построен рядом с местом, где находился киевский Цепной мост, разрушенный в 1920 году. На его основе был возведен Мост имени Евгении Бош, но его взорвали во время Второй мировой войны; Мост Метро – первое в мире по размерам прогонов арочное сооружение на сухих стыках. Консоли сложены из отдельных железобетонных блоков, соединенных металлическими болтами.

Так выглядел Цепной мост в Киеве. Он был уничтожен во время Второй мировой войны/ Фото архив

Что сделают с мостом

Как рассказали сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор", предварительно на мосту планируют провести ремонт всех его элементов и проездов.

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Заменят систему водоотвода. Именно вода влияет на состояние мостовых конструкций;

расширят тротуары и обустроят велодорожки;

отремонтируют прогоны;

полностью отремонтируют все опоры;

заменят все деформационные швы;

заменят тротуарные блоки;

отремонтируют перила и барьерное ограждение;

ремонту подлежат переходные плиты – соединения на краях моста.

Натянут, как струну

Самый важные этап ремонта моста Метро – усиление балок прогонного строения или проще говоря, арок моста. Их усилят пучками высокопрочной арматуры. Эта технология часто используется в Германии и Польше.

"У нас эта технология используется не так часто, но она очень хорошо подходит для усиления конструкций старых мостов. При помощи специальной машины, которая завозится на мост, бетонируются перепонки, по ним натягиваются тросы, как струна. Таким методом был фактически спасен мост через Русановский пролив. Он является частью моста Метро. Также будут усиливать прогонные строения метромоста, который проходит через Днепр", – рассказали в "Киевавтодоре".

Там заверяют, что закрывать движение транспорта по мосту Метро не планируют, будет лишь частичное ограничение движения.

Ремонт моста Метро может начаться в следующем году/ Фото "Сегодня"

Когда начнут ремонт?

Ранее в КГГА сообщали, что обновление моста Метро будут выполнять за счет средств ЕБРР, который предоставляет кредит в размере 60 млн евро. Благодаря ремонту срок эксплуатации сооружения будет продлен на десятилетия. Сейчас заканчивается работа над проектом реставрации моста Метро.

"Мы надеемся получить его до конца этого года и провести экспертизу. К самому ремонту сможем приступить в следующем году. Ремонт моста будет проводится за средства ЕБРР. Мост Метро – это памятник архитектуры, и там будет проводиться не реконструкция, а реставрация", – пояснил "Сегодня" первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

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