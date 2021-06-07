Можно ли купаться и загорать на пляжах Киева? В Госпродпотребслужбе ответили

Власти ожидают результатов лабораторных исследований воды на этой неделе, которые обещают быть неутешительными

Фото: КГГА

По состоянию на понедельник, 7 июня, в Киеве все пляжи готовы к приему отдыхающих – полностью соответствуют санитарным нормам. Но в Днепре значительно превышено содержание химических веществ и там купаться не рекомендуют.

Об этом заявил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире телеканала "Obozrevatel".

"Сегодня у нас не очень радостная ситуация с показателями самой воды реки Днепр. Превышены химические и бактериологические показатели. Пляжи можно использовать для отдыха, но никаких "радужных" данных нет", – сказал он.

Чиновник не рекомендует купаться. На данном этапе власти ожидают результатов лабораторных исследований на этой неделе, которые обещают быть неутешительными.

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По его словам, Днепру угрожает цветение воды, кишечная палочка, возможно инфицирование при глотании воды.

Ранее мы сообщали, что в Киеве активно готовят муниципальные пляжи к купальному сезону. Но сам сезон купания стартует только, когда температура воды поднимется до 18 градусов тепла, а пляжи получат паспорта.