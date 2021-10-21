Можно прятать шапки? Новый прогноз погоды в Киеве от синоптиков

Погода в Киеве на 22 октября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 22 октября, в Киеве синоптики обещают погодубез осадков. Вместо этого будет потепление.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Днем температура воздуха в столице максимально поднимется до 18 градусов тепла. Осадков не будет, но небо останется облачным. Ветер западный 7-12 метров на секунду.

Ночью столбики термометром опустятся до 9-11 градусов выше нуля. Осадков также не будет.

Прогноз погоды в Киеве на 22 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

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Оригинальный прогноз

Полтавский телеканал PTV, где прогноз погоды ввели обнаженные мужчины, снова оригинально подошел к погодному блоку. Теперь прогноз рассказывают на английском языке. Все для того, чтобы зрители смогли улучшить свои знания. Прогноз рассказывают для Европы и США.

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