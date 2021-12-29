Муж чиновницы Минобразования устроил массовое ДТП в Киеве. Мы узнали, что с пострадавшим

ДТП спровоцировал пьяный водитель. / Фото: Коллаж: Сегодня

Информированный источник в правоохранительных органах рассказал новостям "Сегодня" подробности нашумевшего ДТП с участием мужа чиновницы из Минобразования.

Авария произошла во вторник в 17:56 по столичной улице Металлистов, 3. Столкнулись несколько авто: Dodge, Volkswagen Passat, Hyundai Elantra и Kia Sorento.

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"Пострадал водитель Hyundai – его госпитализировали с сотрясением головного мозга, также пострадал водитель Kia – его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки. На месте происшествия работала следтсвенно-оперативная группа", – рассказали нам правоохранители.

Что было известно об аварии

Киевские Telegram-каналы сообщали, что Николай Кучер (муж чиновницы Министерства образования и науки Украины Галины Калиневич) вечером 28 декабря спровоцировал массовое ДТП. Мужчина был пьяный за рулем KIA Sorento и спровоцировал столкновение сразу с двумя автомобилями.

Виновник ДТП заявил, что его жена работает в очень больших "связях". На место аварии быстро приехала сама чиновница. По словам очевидцев, она делала все, чтобы избежать ответственности.

Также известно, что пьяный водитель отказался от прохождения медицинского осмотра и позже его забрали в больницу.

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