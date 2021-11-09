Защита от COVID-19 на 22 млн. Нидерланды передали помощь для украинских пограничников

Пограничники в условиях высокой угрозы заболевания / Фото: Коллаж: Сегодня

9 ноября посол Королевства Нидерландов в Украине Йеннес де Мол передал груз с противоковидными средствами защиты первому заместителю председателя Госпогранслужбы Украины Владимиру Никифоренко. Стоимость партии – 22 млн гривен (свыше 700 тыс. евро).

Об этом сообщает пресс-служба посольства Королевства Нидерланды в Украине.

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Правительство Нидерландов выделило для украинских пограничников:

более млн защитных масок,

100 тыс. защитных фартуков,

почти 50 тыс. шт. защитных очков,

более 100 тыс. изоляционных халатов,

900 шт. респираторов.

Пограничники получили помощь от Нидерландов. Фото: пресс-служба посольства Королевства Нидерланды в Украине

По словам посла Йеннеса де Мола, пограничники находятся "на переднем крае в защите Украины от различных угроз", поэтому этим жестом они хотели продемонстрировать неизменную поддержку Украины.

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"Ежедневно пограничники контактируют с большим количеством лиц, пересекающих государственную границу. Именно поэтому охранники границы нуждаются в индивидуальных средствах защиты от заболевания...Эти средства будут направлены в подразделения ведомства, личный состав которых несет службу в пунктах пропуска и находится в условиях высокой угрозы заболевания. Также эти средства защиты будут распределены среди наших медицинских учреждений, которые лечат охранников границы", – отметил первый заместитель председателя ГНСУ Владимир Никифоренко.

Пограничники получили помощь от Нидерландов. Фото: пресс-служба посольства Королевства Нидерланды в Украине

Поддержка Нидерландов

Напомним, Нидерланды поддерживают Украину, особенно – в сложное время пандемии. В 2020 году Украина получила первое оборудование для высокоточного обнаружения коронавируса от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и поставки вакцин в рамках Альянса COVAX, также частично профинансированных правительством Нидерландов.

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Пограничники получили помощь от Нидерландов. Фото: пресс-служба посольства Королевства Нидерланды в Украине

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