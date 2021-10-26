На Центральном ж/д вокзале Киева перенесли пункт вакцинации: как сделать прививку

На Центральном вокзале Киева перенесли пункт вакцинации. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Центральном ж/д вокзале решили перенести пункт вакцинации. Решение принято из-за слишком большого спроса на прививки от коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

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Киев – один из городов-лидеров по количеству вакцинированных: с 21 октября в пункте вакцинации Центрального вокзала были привиты около 1500 человек.

Где теперь вакцинироваться

Пункт прививки теперь работает в Синем зале.

"Для удобства пассажиров, а также учитывая увеличение спроса, пункт вакцинации перенесен в Синий зал Центрального вокзала", – сообщили в УЗ.

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В зале есть специальная разметка для соблюдения дистанции, кабинет для врачей, а также места, где можно дождаться своей очереди или, по рекомендации врача, переждать некоторое время после вакцинации.

Как найти пункт вакцинации. Фото: УЗ

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На каких вокзалах работают пункты вакцинации:

Киев (2 пункта);

Львов;

Харьков;

Одесса;

Днепр;

Нежин;

Коростень;

Ровно;

Хмельницкий,

Ужгород,

Краматорск,

Мариуполь,

Николаев,

Камянское

Шепетовка,

Купянск,

Тернополь,

Смела,

Ивано-Франковск,

Ковель.

Где есть центры вакцинации и тестирования. Фото: УЗ

Новые правила

С 21 октября, кроме билета и документа, удостоверяющего личность, для проезда поездами дальнего следования пассажиры должны иметь:

сертификат о вакцинации (бумажный или в приложении "Дия"),

документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19

отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на COVID-19, должны быть сделаны не более чем за 72 часа до посадки в поезд.

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