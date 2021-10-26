На Центральном ж/д вокзале Киева перенесли пункт вакцинации: как сделать прививку

На Центральном вокзале Киева перенесли пункт вакцинации. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве на Центральном ж/д вокзале решили перенести пункт вакцинации. Решение принято из-за слишком большого спроса на прививки от коронавируса.
Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.
Киев – один из городов-лидеров по количеству вакцинированных: с 21 октября в пункте вакцинации Центрального вокзала были привиты около 1500 человек.
Где теперь вакцинироваться
Пункт прививки теперь работает в Синем зале.
"Для удобства пассажиров, а также учитывая увеличение спроса, пункт вакцинации перенесен в Синий зал Центрального вокзала", – сообщили в УЗ.
В зале есть специальная разметка для соблюдения дистанции, кабинет для врачей, а также места, где можно дождаться своей очереди или, по рекомендации врача, переждать некоторое время после вакцинации.
Как найти пункт вакцинации. Фото: УЗ
На каких вокзалах работают пункты вакцинации:
- Киев (2 пункта);
- Львов;
- Харьков;
- Одесса;
- Днепр;
- Нежин;
- Коростень;
- Ровно;
- Хмельницкий,
- Ужгород,
- Краматорск,
- Мариуполь,
- Николаев,
- Камянское
- Шепетовка,
- Купянск,
- Тернополь,
- Смела,
- Ивано-Франковск,
- Ковель.
Где есть центры вакцинации и тестирования. Фото: УЗ
Новые правила
С 21 октября, кроме билета и документа, удостоверяющего личность, для проезда поездами дальнего следования пассажиры должны иметь:
- сертификат о вакцинации (бумажный или в приложении "Дия"),
- документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19
- отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на COVID-19, должны быть сделаны не более чем за 72 часа до посадки в поезд.
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