На дорогах будет опасно: в Киев идет непогода

Снег будут ждать по всей Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Киеве в субботу, 22 января, будет снежной и ветреной. Днем на улице ожидается до 2 градусов мороза, а ночью температура понизится до -6. Синоптики предупредили, что на дорогах будет гололедица.

Об этом пишет ТСН.

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По данным СМИ, в столице все выходные будет идти снег. Вместе с тем ситуацию ухудшит порывистый ветер и гололед на дорогах. Поэтому автомобилистам и пешеходам стоит быть осторожными на улицах.

Температура воздуха в городе днем будет держаться на уровне 0-2 градуса мороза, а ночью – до -3-6.