На экспресс от Киева в международный аэропорт Борисполь ищут стюардов: требования к кандидатам

Всего нужно 30 стюардов для Бориспольского экспресса / Фото: Коллаж: Сегодня
Для экспресса, который курсирует с Центрального железнодорожного вокзала Киева в международный аэропорт "Борисполь" ищут стюардов. Как рассказали "Сегодня" в "Укрзализныце", отбор кандидатов будет продолжаться до 18 октября включительно.
"Всего нам нужно 30 стюардов для Бориспольского экспресса и скоростных поездов", – рассказали в "Укрзалізниці".
Какие требования кандидатам
- Знание украинского языка
- Базовый уровень знания иностранных языков
- Профессиональная ответственность – знание правил перевозки пассажиров, багажа, грузового багажа и почты железнодорожным транспортом
- Психологическая стойкость кандидатов
- Образование: профессионально-техническое образование. Наличие диплома и свидетельства проводника пассажирских вагонов.
"Рабочая смена у стюардов длится в зависимости от маршрута. Исходя из расчета один рейс – одна смена, то она продолжается от 5 до 8 часов", – добавляют в ведомстве.
В "Укрзализныце" говорят, что рады всем и женщинам, и мужчинам, мол, предпочтений одному из полов не отдают.
"Стюардом на Бориспольском экспрессе могут стать все, кто соответствует стандартам принятия кандидатов на эту должность", – заверяют в "Укрзализныце".
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