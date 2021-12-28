На Киев надвигается непогода: кого ждет самая большая опасность

Погода в столице на 29 декабря / Коллаж "Сегодня"
Завтра, 29 декабря, в Киеве прогнозируют снег и морозы.Водителей предупреждают об опасности.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Снег стоит ожидать в столице именно во второй половине дня.
"Киевляне, которые будут нуждаться в такси после обеда, попробуйте придерживать челюсть при просмотре городских тарифов", – добавляет Наталия Диденко.
На дорогах будет гололедица. Ночью температура воздуха будет колебаться от -6 до -9 градусов, а вот днем столбики термометров покажут 5 градусов мороза.
Погода в Украине на 29 декабря. Фото: Наталии Диденко
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.
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