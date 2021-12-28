На Киев надвигается непогода: кого ждет самая большая опасность

Погода в столице на 29 декабря / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 29 декабря, в Киеве прогнозируют снег и морозы.Водителей предупреждают об опасности.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Снег стоит ожидать в столице именно во второй половине дня.

"Киевляне, которые будут нуждаться в такси после обеда, попробуйте придерживать челюсть при просмотре городских тарифов", – добавляет Наталия Диденко.

На дорогах будет гололедица. Ночью температура воздуха будет колебаться от -6 до -9 градусов, а вот днем столбики термометров покажут 5 градусов мороза.

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Погода в Украине на 29 декабря. Фото: Наталии Диденко

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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