На Киев надвигаются грозовые дожди. Количество осадков составит более половины месячной нормы

Столица готовиться к продолжительным ливням на этой неделе – на местах возможных подтоплений будет дежурить спецтехника

В Киеве всю неделю, с 17 по 24 мая, ожидается облачная погода и залповые грозовые дожди. Бригады гидрослужб начали работать в усиленном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"Возможное количество осадков – около 37-40 мм (составляет 60% месячной нормы)", – говорится в сообщении.

По данным "Киевавтодора", бригады гидрослужб начали работать в усиленном режиме в ожидании дождливой недели. Они очищают смотровые колодцы, чистят решетки ливнестоков и ремонтируют ливнеприемники.

Реклама

"Коллекторы дождевой канализации очищают гидромониторами. Работает и новая каналопромывочная машина. Она сочетает функции илососа и гидромонитора. Для расчистки смотровых колодцев используют другую спецтехнику – механизмы для очистки колодцев и прицепы. Сейчас задействовано 32 единицы спецтехники", – рассказали в КГГА.

Во время интенсивных дождей на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника. Всего в "Киевавтодоре" есть 73 единицы спецтранспорта и спецсредств для ликвидации последствий непогоды.

Ранее мы сообщали, что Одесса "поплыла" после ливня с грозой, а машины застряли в пробках.

Также напомним, Украину будет "терзать" новый циклон.