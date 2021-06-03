На Киевщине в пожаре сгорели две тысячи кур (видео)

В Киевской области сгорело 2 тысячи кур. Фото: скрин
На пожаре в Киевской области погибло две тысячи кур. Причину пожара в хозпостройке пока не установили.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.
Загорелась хозяйственная постройка в селе Краснянка по улице Яблоневая.
"В результате пожара огнем уничтожено две тысячи кур-бройлеров, одна тонна комбикорма, полтонны кукурузы и две морозильные камеры", – говорится в сообщении.
На место пожара привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, в Харькове, в новом торговом центре "Никольский" на улице Пушкинский, 2 вечером в понедельник, 24 мая, произошел пожар, посетителей пришлось эвакуировать.
Кроме того, мы писали, что в Виннице 6 мая загорелся офисный центр. Спасатели около трех часов тушили масштабный пожар – из-за погодных условий ликвидация огня усложнялась. На месте происшествия обнаружили тело молодой женщины.
Новости на эту же тему: