На киевских дорогах будет опасно: как не попасть в ДТП

На дорогах Украины ожидается гололед. Фото: коллаж "Сегодня

В понедельник, 6 декабря, в Киеве и области, а также в западных и северных областях синоптики предупредили об опасности – на дорогах ожидается гололед.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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На дорогах будет опасно

6 декабря в Киеве и Киевской области, в западных и северных областях ожидается налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица. Уровень опасности – желтый.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Рекомендации водителям:

Соблюдайте дистанцию между автомобилями;

Соблюдайте скоростной режим;

Во время езды не совершайте резких маневров;

Приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость.

Кроме того:

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Управляя авто при сложной погоде, выбирайте умеренную скорость и соблюдайте безопасную дистанцию между транспортом.

и соблюдайте безопасную дистанцию между транспортом. Учитывайте особенности и состояние авто, а также дорожного покрытия. Перенесите поездку на светлое время суток.

Обращайте особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам , поскольку именно в этих местах наиболее вероятна гололедица. Избегайте любых рискованных маневров.

, поскольку именно в этих местах наиболее вероятна гололедица. Избегайте любых рискованных маневров. Подготовьте свой автомобиль к зиме – смените летнюю резину на зимнюю.

Не выезжайте на дальние расстояния, чтобы не стать заложником непогоды. Если в дальний путь все-таки необходимо отправиться, следует иметь достаточный запас горюче-смазочных материалов и заряженную батарею мобильного телефона.

Как вести себя пешеходам во время гололеда

Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь как можно дальше от рекламных щитов и линий электропередач. Ведь порывы ветра могут повредить эти конструкции и ранить вас.

Выбирайте обувь с глубоким протектором на подошве. Ходите неторопливо, маленькими шажками, ноги расслабьте в коленях.

Не держите руки в карманах, чтобы была возможность балансировать. Когда падаете, прижимайте голову к груди, а руки – к туловищу.

Обходите здания, на которых могут быть сосульки. Ходите по тротуарам, посыпанным песком.

Людям пожилого возраста советуют иметь трость с резиновым наконечником.

Не перебегайте проезжую часть дороги.

Ноябрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 140 лет

В Киеве ноябрь в этом году попал в десятку самых теплых с 1881 года. Месяц отметился температурными рекордами. Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годах на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла. Самым теплым днем метеорологи признали 5 ноября – его максимум достиг 15,8 градуса тепла. Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза.

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