На Пасху усилят ограничения, а киевлян будут штрафовать

В красных зонах карантина богослужения на праздники и вовсе могут запретить

В Киеве на пасхальные праздники разместят дополнительные посты правоохранителей, чтобы они следили за соблюдением карантина.

Об этом сказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире телеканала "Украина 24".

"Было большое скопление людей, отсутствие дистанции, отсутствие масочного режима во время проведения богослужений. Поэтому на Пасху будем проводить дополнительные мероприятия, устанавливать дополнительные посты для соблюдения режимов", – говорит глава Госпродпотребслужбы про Вербное воскресенье.

В связи с этим, в Киеве на праздники усилят контроль за соблюдением карантина.

Реклама

По словам Олега Рубана, в красной зоне карантина богослужения на праздники и вовсе запретят. А за нарушения карантина церкви рискуют получить штраф.

Киевлян, нарушающих ограничения, могут оштрафовать на сумму 170-220 гривен.

Напомним, что ранее начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что уже на следующей неделе Киев может выйти из красной зоны.

Также мы писали, чтоослабят ли ограничения после 30 апреля – во многом зависит от самих киевлян.