На пороге красной зоны и 8,5 тысяч смертей: какая ситуация с COVID-19 в Киеве

В столице продолжается очередная волна коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве количество случаев коронавируса значительно увеличилось. Только по состоянию на утро 6 февраля зафиксировали 2 298 новых случаев коронавируса в сутки.
Сайт "Сегодня" собрал все, что известно о COVID-19 в столице.
Данные за сутки
Всего в столице подтверждено 381 269 случаев COVID-19.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели – 340 865 человек (292 в сутки);
- умерли – 8 587 человек (18 в сутки).
В Киевской области зафиксировано 206 623 случая COVID-19 (704 новых случая в сутки).
Оранжевая зона
Киев 1 февраля перешел из желтой в оранжевую зону карантина. Именно такой прогноз давал главный санврач Киева Сергей Чумак. Этот переход не был неожиданным.
При этом глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан считает, что в столице рано говорить о красной зоне.
"Несмотря на высокий показатель выявления вируса в лабораториях города, мы имеем низкий показатель госпитализации. Но, несмотря на это, все госпитальные базы столицы постепенно заполняются. Пока они не заполнены до 40%, но я думаю, что в ближайшую неделю занятость больничных коек будет увеличиваться", – рассказал Рубан.
Бустерная вакцинация
Часть киевлян уже получила бустерную дозу прививки от коронавируса. С 1 февраля жители столицы смогут и обновить свой COVID-сертификат в приложении "Дія". Его срок действия составляет 270 дней.
Cертификатом можно пользоваться как внутри страны, так и для пересечения границы. Однако путешествовать с новым документом украинцы смогут только спустя 14 дней с момента прививки.
Как уберечься от разных штаммов COVID-19
Список мер, которые нужно принять населению, чтобы обезопасить себя от коронавируса:
- вакцинироваться;
- носить маску, прикрывая рот и нос;
- соблюдать дистанцию в 1,5 метра;
- чихать и кашлять в согнутый локоть или в салфетку;
- не трогать лицо;
- регулярно проветривать помещения, дезинфицировать поверхности;
- придерживаться самоизоляции;
- мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками.
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