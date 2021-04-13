На трассе Киев – Одесса произошло ДТП: есть пострадавшие (фото)

На трассе Киев – Одесса столкнулись грузовик Mercedes-Benz и легковушка Lada Kalin. В связи с этим в направлении столицы перекрыта одна полоса движения.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области, полицейские занимаются регулированием движения. На месте работают спасатели, медики и следователи.

Также сообщается о пострадавших, однако их количество пока неизвестно.

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Ранее мы сообщали, что под Киевом произошло смертельное ДТП – погиб водитель.

Также напомним, под Киевом перевернулась фура с опасным грузом. Авария произошла перед поворотом на Борисполь.