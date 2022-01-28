На Украину надвигается циклон: синоптик предупредила об опасности

В ближайшие дни в Украине ожидается сильный порывистый ветер / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине 29 января ожидается снежной. Кроме этого, синоптик предупредила о гололедице и сильном ветре.

Об этом написала синоптик Наталка Диденко в Facebook.

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Атлантические атмосферные фронты северо-западного циклона будут перемещаться по стране, взяв с собой и снег, и мокрый снег, и налипание снега, и гололедицу с сильным ветром.

В субботу, 29 января, в западных, южных областях днем без существенных осадков, а ночью сухая погода прогнозируется в Винницкой области.

В воскресенье, 30 января, без осадков останутся центральные и восточные регионы. А вот остальная территория Украины 30 января, в воскресенье, ожидает большое количество осадков, что может угрожать передвижению автомобилей и общественному транспорту.

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"Температура воздуха в большинстве областей Украины будет днем колебаться около нуля. Однако в ночь на воскресенье умеренный мороз вернется: отметки термометра опустятся до -2...-6 градусов", – пишет синоптик.

29 января, в субботу, в Киеве ожидается временами снег, в ночь на 30 января без осадков. А вот в воскресенье днем осадки будут интенсивными. Также прогнозируются сильные порывы ветра на выходных.

Температура воздуха будет около нуля, только ночью 30 января снизится до -4...-6 градусов.

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Что делать водителям во время снегопада и гололеда?

Водители должны быть внимательными за рулем, следить за дорожной обстановкой и придерживаться правил дорожного движения.

Также водители не должны парковаться на обочинах дорог и в запрещенных местах. Таким образом автомобили могут мешать уборке снега.

Водителям также рекомендуют не менять полосы движения без надобности, если дороги покрыты снегом.

Важно отметить: если вы потеряли контроль над машиной во время снегопада, то не нужно пресекать попытку избежать заноса.

Кроме того, во время минусовой температуры и снегопада лучше не пользоваться ручными тормозами. Это связано с тем, что из-за особенностей конструкции механизма в нем конденсируется влага. Таким образом колодки примерзают, и машина не снимается с ручного тормоза.

Рекомендации для пешеходов во время непогоды:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

Кроме того, пешеходам рекомендуют избегать во время непогоды деревьев, сооружений повышенного риска, а также остерегаться частей конструкций и предметов, нависших над строениями, оборванных проводов линий электропередачи и разбитого стекла.

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