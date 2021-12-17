На улицах будет опасно: свежий прогноз погоды в Киеве на выходные (карта)

Погода в Киеве на 18 декабря / Коллаж "Сегодня"
Завтра, 18 декабря, в Киеве на выходных будет сыро, а также туман и мокрый снег.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
В столице будет туман, мокрый снег и штормовой ветер.
Температура воздуха ночью будут колебать от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 0 градусов.
Будут ли в Украине морозы?
Если взглянуть на карту Украины, то зимняя погода придет в страну "треугольником" одной вершиной вниз. Ударят морозы и выпадет небольшой снег в северных областях – это Волынь и далее на восток до Сумщины.
Нижней вершиной холодного треугольника станет Черкасчина, зима также захватит Хмельнитчину, часть Виннитчины на западе и часть Полтавщины на востоке. Всего девять областей могут быть к Новому году покрыты снегом, но не более 10 см высотой.
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