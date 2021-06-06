На выставке "Чорнобиль. Подорож" появились детские экскурсии. Как на них попасть? (фото)

Посещение выставки бесплатное, но в условиях карантина организаторы просят посетителей заранее зарегистрироваться на сайте – указать количество людей и время

Фото: Чорнобиль Подорож

На столичной ВДНХ проходит мультимедийная выставка "Чорнобиль. Подорож", на которой можно попасть в зону отчуждения – пройтись по лесу и заглянуть в крупнейший заповедник Украины. А теперь там появились еще и экскурсии для детей.

Об этом сообщают организаторы.

Экскурсии для детей бесплатные. Для того, чтобы попасть на них, необходимо зарегистрироваться: указать количество детей, выбрать удобное время и указать контакты сопровождающего.

Фото: Чорнобиль Подорож

Выставка состоит из семи смысловых блоков – от мирового контекста переломного 1986 года до рассказа о самой аварии, от историй людей, чьи судьбы неразрывно связаны с событиями 26 апреля 1986-го, до диалога о дальнейшей судьбе Чернобыля, его будущем.

Что предлагается:

узнать, как образуется электроэнергия на атомной станции, работает ли сейчас ЧАЭС и каким может быть будущее зоны отчуждения;

заглянуть в интерактивные бинокли и увидеть диких животных Чернобыльского заповедника – крупнейшего в Украине;

увидеть десятки работ авторов со всего мира – от картин Марии Примаченко до видео Marooned группы Pink Floyd, снятом в Припяти;

в виртуальной реальности осмотреть зону отчуждения с высоты птичьего полета;

рассмотреть Кубок обладателей кубков УЕФА, который "Динамо" завоевало в 1986 году;

зайти в живой лес, растущий прямо посреди павильона.

Фото: Чорнобиль Подорож Реклама

Выставка работает в павильоне № 1 ВДНХ ежедневно (кроме понедельника) с 10:00 до 20:00. Но из-за эпидситуации в стране и карантинных ограничений организаторы просят посетителей заранее зарегистрироваться.

Фото: Чорнобиль Подорож

Ранее мы писали о том, что в чернобыльском реакторе начались новые ядерные реакции и возможна ли еще одна авария.

Напомним, мы показывали, как бы выглядела Чернобыльская зона, если бы не авария.