Набор детей в детские сады: когда в Киеве продолжат прием заявлений

В столице продолжат зачислять детей в дошкольные учебные заведения сразу после смягчения карантина, чтобы родители имели возможность лично подать заявку

В Киеве восстановят прием детей в детские сады сразу по окончании локдауна в столице.

Об этом заявила директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян в эфире "Радио Киев – 98 FM".

Она отметила, что для того, чтобы ребенка приняли в детский сад, родители должны прийти в заведение и собственноручно написать заявление о принятии. А так как сейчас это сделать невозможно, через карантинные ограничения, то местные власти решили временно приостановить прием детей.

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"Прием будет начат после того, как локдаун завершится, когда родители смогут физически прийти и подать документы. Как будет происходить прием: в дошкольные учреждения родители получат в свой персональный кабинет электронное приглашение, что их ребенок – первый, например, в очереди, что их ребенка приглашают именно в данный садик. У каждого из родителей есть 10 дней подумать, устраивает ли их данный садик, потому что сплошь и рядом родители выбирают 5 и более садов", – отметила Елена Фиданян.

Отметим, что в этом году в детские сады ожидают принять 20 тысяч детей. А в первый класс пойдут 30 тысяч жителей столицы.

Ранее мы сообщали, что в Киеве остановили прием первоклассников в школу из-за значительного распространения коронавируса. В КГГА сообщили, что прием детей в первые классы восстановят уже в мае.