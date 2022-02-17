Нацгвардия Украины взяла под охрану Киевскую ГЭС

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Национальная гвардия Украины взяла под усиленную охрану Киевскую гидроэлектростанцию (ГЭС). Так, на прилегающей территории работают патрули, которые проверяют у людей документы и транспортные средства.
Об этом сообщает НГУ.
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Станцию под усиленную охрану взяли бойцы Первой Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко. Главной задачей правоохранителей является обеспечение надежной защиты объекта, а также предотвращение несанкционированных проникновений диверсионных групп противника с целью проведения провокаций для дестабилизации обстановки как в регионе, так и в государстве.
Кроме того, к охране ГЭС привлекли военных с боевым опытом в районе проведения ООС на Донбассе.
Правоохранители проводят превентивные мероприятия, в частности, проверяют документы лиц и транспортные средства, а также патрулируют прилегающую к ГЭС местность.
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