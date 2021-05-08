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Над Киевом пролетела вереница спутников Илона Маска (видео)

8 мая, 23:58

Светлана Москаленко

Необычное для столицы явление зафиксировали в одном из спальных районов Киева

В небе над Киевом очевидцы сняли необычное явление – вереницу движущихся светящихся небесных тел.

Видео явления опубликовал "Киев оперативный". В комментариях к посту пользователи гадали – что бы это могло быть. Людей поразило, насколько точно объекты следуют друг за другом в строгом порядке. Комментаторы предполагали, что это могло быть НЛО, шутили про рептилоидов и военные самолеты.

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Однако большинство пользователей узнали эти объекты – спутники Starlink от компании SpaceX.

Их далеко не первый раз фиксируют в небе над Украиной. Например, почти год назад в ночь на 26 мая над Украиной также пролетели 60 спутников основателя SpaceX Илона Маска. Тогда их фиксировали над Львовом, Харьковом и Киевом.

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Киев Илон Маск SpaceX Starlink

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