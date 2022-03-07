Над Вышгородом украинские войска сбили вертолет оккупантов

О произошедшем сообщили Сухопутные войска ВСУ / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 7 марта, украинские войска сбили еще один вертолет российских военных. Произошло это над Вышгородом Киевской области.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

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"Вышгород. -1 вражеский вертолет. Вместе к победе", – говорится в сообщении.

Ситуация в Украине 7 марта