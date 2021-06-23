"Накинулся неадекват": в киевском метрополитене пьяный мужчина пытался избить пассажира (видео)

Нападавший также пытался побить полицейских, которые пришли на помощь

Копы пытаются поймать нарушителя, а его девушка успокоить. Фото: коллаж "Сегодня"

В киевской подземке произошла драка. Один из пьяных пассажиров после ссоры с девушкой решил сорвать злость на рядом сидящем парне.

Своей историей пострадавший мужчина поделился в Сети, пишет Киев Оперативный в Telegram.

Инцидент произошел на станции "Дружба народов".

"Он пошел следом за мной, я не смог пойти дальше, потому что он полез на меня с кулаками, при этом не отвечал на вопрос: "Что я ему сделал?", – рассказывает парень.

По его словам, скорее всего, его сподвигла ссора со своей девушкой, они начали выяснять отношения в вагоне метро, как только зашли. Плюс ко всему мужчина был пьян.

"До прихода полиции он лез ко мне с кулаками – мы повалялись на полу перрона. Кстати, полиция не смогла его успокоить сразу, он кидался и на них – был готов с ними драться тоже. Поражает тот факт, что я ехал спокойно на работу и на меня накинулся какой-то бухой неадекват", – добавляет он.

В полиции Киева "Сегодня" рассказали, что после вмешательства полиции конфликт на станции метро был исчерпан. Впрочем, мужчина, на которого напал дебошир в метро, передумал.

"Заявитель передумал и написал заявление. Сейчас правоохранители будут проводить проверку. Личность нападавшего установлена, но его не задерживали", – рассказали сайту в полиции Киева.

Если будет достаточно оснований, то на драчуна будет составлен административный протокол и он понесет наказание за свои действия.

Ранее мы писали, что в Ровно чиновники устроили драку на сессии облсовета.

Напомним, в Киевской области коллега ударил в голову депутатку за съемку драки. Женщина снимала на телефон потасовку между депутатами большинства и местным активистом, который пытался призвать их к ответу.